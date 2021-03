L’autarchia di Madame

Leggi su internazionale

(Di martedì 30 marzo 2021) Il disco d’esordio diparte bene. Il suono di Istinto e Voce la rende seducente, riconoscibile ma non scontata. Sono canzoni in cui, anche se con una grammatica e un impianto stilistico diversi,fa venire fuori quel modo serio, giovane e spietatamente sentimentale che aveva Carmen Consoli ai tempi di Quello che sento. A seguire arrivano invece quattro duetti scelti per affinità e interesse (con Fabri Fibra, Rkomi & Carl Brave, i Pinguini Tattici Nucleari e Gué Pequeno), che tuttavia fanno sentire la mancanza di lei, di quello che sa fare: tranne Nuda feat. Ernia e forse Tutti muoiono con Blanco, le collaborazioni suscitano la voglia di dire agli altri di sgomberare il campo. Visto che si tratta di otto featuring su sedici tracce, l’esordio diappare limitato rispetto alle aspettative incendiarie che aveva ...