Inter, Materazzi: “Padrona del suo destino, ma per lo scudetto col Covid non si sa mai” (Di martedì 30 marzo 2021) Marco Materazzi ha rilasciato un’Interessante Intervista a GQ Italia e tra i temi affrontati c’è la lotta scudetto che vede l’Inter, per la quale ha giocato a lungo, ampiamente favorita per portare a casa il titolo dopo oltre dieci anni: “La squadra gode di una posizione invidiabile, in tante vorrebbero essere al suo posto. L’Inter ha in mano il proprio destino. Fortunatamente, o sfortunatamente, non ci sono le coppe, ma restano comunque partite molto toste da giocare. E poi, nell’era del Covid, non sai mai chi avrai a disposizione ogni domenica. Speriamo non ci siano problemi in questo senso”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Marcoha rilasciato un’essantevista a GQ Italia e tra i temi affrontati c’è la lottache vede l’, per la quale ha giocato a lungo, ampiamente favorita per portare a casa il titolo dopo oltre dieci anni: “La squadra gode di una posizione invidiabile, in tante vorrebbero essere al suo posto. L’ha in mano il proprio. Fortunatamente, o sfortunatamente, non ci sono le coppe, ma restano comunque partite molto toste da giocare. E poi, nell’era del, non sai mai chi avrai a disposizione ogni domenica. Speriamo non ci siano problemi in questo senso”. SportFace.

