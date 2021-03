Incidente in moto, muore carabiniere di 39 anni (Di martedì 30 marzo 2021) Incidente mortale questa mattina prima delle 7 a Firenze in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 39enne fiorentino che era alla guida di una motocicletta. La dinamica ... Leggi su lanazione (Di martedì 30 marzo 2021)mortale questa mattina prima delle 7 a Firenze in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 39enne fiorentino che era alla guida di unacicletta. La dinamica ...

