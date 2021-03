Il sequestro di Sandrini una truffa | tre arresti

(Di martedì 30 marzo 2021) Ildi Alessandrouna. Tre persone sono finite in manette. IDLIB (SIRIA) – Ildi Alessandrofu una. A distanza di quasi due anni dalla liberazione, tre persone sono finite in manette. Secondo quanto riportato dall’Ansa, tre persone proposero al nostro connazionale di simulare il rapimento in cambio di denaro, ma una volta in Turchia fu venduto ad un gruppo vicino ad Al Qaeda. All’imprenditore gli investigatori contestano la simulazione di reato e. Nel procedimento è citato anche il caso di Sergio Zanotti, ma l’uomo non è indagato. Siria, liberato l’italiano Alessandro: era stato rapito nel 2016 Il 32enne bresciano era stato preso in ostaggio nel 2016 mentre era in vacanza ad ...

In origine dovevano essere due sequestri simulati, tanto che uno degli ostaggi, Alessandro Sandrini, è indagato di simulazione di reato e truffa; poi però sono diventati reali. Nel mirino dei tre arrestati ci sarebbe stato anche un terzo imprenditore bresciano, anche lui convinto in un primo momento di andare in Turchia. Zanotti però non è indagato: era stato invitato in Turchia con la promessa di un affare vantaggioso. L'imprenditore Sandrini è indagato: ha simulato il rapimento da parte dei terroristi per intascare il riscatto, ma poi finì davvero nelle mani di Al Qaeda.