Il direttore dell’Oms rimette in discussione l’origine del Covid (Di martedì 30 marzo 2021) Per capire come si è originato il Sars-CoV-2 servono ulteriori studi. Tutte le ipotesi, al momento, restano dunque sul tavolo, compresa quella relativa alla possibile fuga del virus dal famigerato laboratorio di Wuhan. Parola di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Poco importa se l’Oms ha appena diffuso un documento nel quale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 30 marzo 2021) Per capire come si è originato il Sars-CoV-2 servono ulteriori studi. Tutte le ipotesi, al momento, restano dunque sul tavolo, compresa quella relativa alla possibile fuga del virus dal famigerato laboratorio di Wuhan. Parola di Tedros Adhanom Ghebreyesus,generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Poco importa se l’Oms ha appena diffuso un documento nel quale InsideOver.

