Il baratto dei vaccini (Di martedì 30 marzo 2021) Petrolio in cambio di vaccini. Questa la proposta del dittatore venezuelano Nicolás Maduro alla comunità internazionale. "Il Venezuela ha le petroliere, ha clienti pronti a pagare per il nostro petrolio, ed è disposto a dedicare una parte della sua produzione per garantire tutti i vaccini di cui il Venezuela ha bisogno. Petrolio in cambio di vaccini, siamo pronti e preparati", ha detto Maduro intervenendo domenica scorsa alla tv di Stato Corporación Venezolana de Televisión aggiungendo: "Il Venezuela sta adottando misure legali e giudiziarie per liberare fondi congelati nei conti pubblici all'estero, per pagare i vaccini nell'ambito del meccanismo internazionale COVAX (acronimo di COVID-19 Vaccines Global Access, un programma internazionale delll'OMS che ha come obiettivo l'accesso equo ai vaccini anti ... Leggi su panorama (Di martedì 30 marzo 2021) Petrolio in cambio di. Questa la proposta del dittatore venezuelano Nicolás Maduro alla comunità internazionale. "Il Venezuela ha le petroliere, ha clienti pronti a pagare per il nostro petrolio, ed è disposto a dedicare una parte della sua produzione per garantire tutti idi cui il Venezuela ha bisogno. Petrolio in cambio di, siamo pronti e preparati", ha detto Maduro intervenendo domenica scorsa alla tv di Stato Corporación Venezolana de Televisión aggiungendo: "Il Venezuela sta adottando misure legali e giudiziarie per liberare fondi congelati nei conti pubblici all'estero, per pagare inell'ambito del meccanismo internazionale COVAX (acronimo di COVID-19 Vaccines Global Access, un programma internazionale delll'OMS che ha come obiettivo l'accesso equo aianti ...

