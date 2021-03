Denise Pipitone è viva? L’appello di una ragazza in tv: “Rapita da bambina, cerco mia mamma” (Di martedì 30 marzo 2021) Si accendono speranze per il ritrovamento di Denise Pipitone. La bambina Rapita quasi 17 anni fa potrebbe essere stata ritrovata. A raccontarlo è la trasmissione Chi l’ha visto, che nel trailer pubblicato sui suoi canali social anticipa il tema della puntata di questa settimana che andrà in onda domani sera: Denise potrebbe infatti essere ancora viva e trovarsi in Russia. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Si accendono speranze per il ritrovamento di. Laquasi 17 anni fa potrebbe essere stata ritrovata. A raccontarlo è la trasmissione Chi l’ha visto, che nel trailer pubblicato sui suoi canali social anticipa il tema della puntata di questa settimana che andrà in onda domani sera:potrebbe infatti essere ancorae trovarsi in Russia. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NazzarenoMi : RT @marcole___: *Chi l'ha visto annuncia un possibile ritrovamento di Denise Pipitone* Twitter: - arafenix70 : RT @alemaste73: Ecco ora che si è capito che non è Denise Pipitone siete contenti di aver ucciso un'altra volta quella povera mamma?? #chi… - Raffy1380 : Se #chilavisto ha speculato sulla vicenda di Denise Pipitone senza indagare a fondo, per me ha chiuso. Non si può f… - _briseide : RT @fvnzioniamo: mamma mia ma la somiglianza tra la ragazza russa e la madre di denise pipitone è assurda ho i brividi - _briseide : RT @steipank: Questa cosa che tutta la gen z è affezionata alla storia di denise pipitone perchè la seguivamo tutti passivamente da piccoli… -