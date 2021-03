Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza in tv: 'Io rapita da bambina, sto cercando mia mamma' (Di martedì 30 marzo 2021) è ancora viva? A quasi 17 anni dalla scomparsa della bambina , svanita nel nulla il 1° settembre 2004, si aggiunge un nuovo capitolo al giallo. A raccontarlo è la trasmissione , che nel trailer ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) è ancora? A quasi 17 anni dalla scomparsa della, svanita nel nulla il 1° settembre 2004, si aggiunge un nuovo capitolo al giallo. A raccontarlo è la trasmissione , che nel trailer ...

Advertising

deIenadiary : raga non per fare la persona negativa ma ho visto le foto della tizia russa da piccola e non ci somiglia per niente… - anna_ursula : A me gli occhi della presunta ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone non sembrano gli occhi 'italiani'..… - itsmefra : RT @marcole___: *Chi l'ha visto annuncia un possibile ritrovamento di Denise Pipitone* Twitter: - doubleG____ : RT @peularis: Se questa cosa di Denise Pipitone dovesse rivelarsi vera potrei piangere per un mese di seguito, è un caso che ci ha accompag… - mycroftpedia : ma la domanda è qual è il cazzo di senso di creare l’ennesimo servizio su Denise Pipitone e dare di nuovo speranza… -