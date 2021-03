Creato a Napoli un dispositivo che predice il decorso del Covid in una persona (Di martedì 30 marzo 2021) Una delle certezze sul coronavirus è che la presenza di altre patologie aumenta i rischi che l’infezione possa risultare mortale in chi la contrae. Per questo motivo, le cure devono essere tempestive e in tal senso potrebbe esser stato fatto un nuovo importante passo in avanti. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno: la Scuola di Medicina della Federico II ha Creato “un dispositivo per individuare i soggetti più a rischio. Un point of care device – un analizzatore miniaturizzato analogo, nella concezione, ad un glucometro – in grado di predire, con accuratezza, quali sono i pazienti che vanno incontro a rischi maggiori per l’infezione da Covid”. I ricercatori stanno sviluppando il dispositivo, con l’obiettivo di comprendere perché in alcuni pazienti il decorso clinico della malattia si rivela più ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Una delle certezze sul coronavirus è che la presenza di altre patologie aumenta i rischi che l’infezione possa risultare mortale in chi la contrae. Per questo motivo, le cure devono essere tempestive e in tal senso potrebbe esser stato fatto un nuovo importante passo in avanti. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno: la Scuola di Medicina della Federico II ha“unper individuare i soggetti più a rischio. Un point of care device – un analizzatore miniaturizzato analogo, nella concezione, ad un glucometro – in grado di predire, con accuratezza, quali sono i pazienti che vanno incontro a rischi maggiori per l’infezione da”. I ricercatori stanno sviluppando il, con l’obiettivo di comprendere perché in alcuni pazienti ilclinico della malattia si rivela più ...

