COVID, un decesso al Moscati di Avellino: icoveri ancora in aumento (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri sera, nella terapia subintensiva dell'Unità operativa di Malattie Infettive dell'Azienda Moscati, un paziente di 71 anni di Serino (Av), ricoverato dal 23 marzo. Nelle aree COVID dell'Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 96 pazienti: 10 in terapia intensiva, 36 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 11 nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza, 14 nell'Unità operativa di Malattie Infettive, 9 nell'Unità operativa di Geriatria e 16 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

