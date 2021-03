Covid-19, il 40% delle famiglie fatica a pagare l’affitto. Atteso provvedimento Agenzia Entrate (Di martedì 30 marzo 2021) A causa della pandemia, ha rilevato oggi Bankitalia, quasi il 40% delle famiglie che sono in affitto hanno difficoltà a pagarlo. Una risposta potrebbe arrivare dal contributo a fondo perduto introdotto con il dl Ristori che, però, ancora non è operativo. La legge di bilancio aveva infatti corretto la norma del Ristori producendo un corto circuito interpretativo che il Dl Sostegni, varato dal governo Draghi, ha sciolto. A questo punto, l'Agenzia delle Entrate potrà definire finalmente le sue istruzioni, visto che si sono persi già i primi mesi del 2021. L'intervento prevede un contributo a fondo perduto, per quest'anno, a favore del proprietario che decida di ridurre il canone all'inquilino. Il beneficio è valido solo se per l'inquilino si tratta della prima casa e questa sia situata in Comuni ad alta ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 marzo 2021) A causa della pandemia, ha rilevato oggi Bankitalia, quasi il 40%che sono in affitto hanno difficoltà a pagarlo. Una risposta potrebbe arrivare dal contributo a fondo perduto introdotto con il dl Ristori che, però, ancora non è operativo. La legge di bilancio aveva infatti corretto la norma del Ristori producendo un corto circuito interpretativo che il Dl Sostegni, varato dal governo Draghi, ha sciolto. A questo punto, l'potrà definire finalmente le sue istruzioni, visto che si sono persi già i primi mesi del 2021. L'intervento prevede un contributo a fondo perduto, per quest'anno, a favore del proprietario che decida di ridurre il canone all'inquilino. Il beneficio è valido solo se per l'inquilino si tratta della prima casa e questa sia situata in Comuni ad alta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 40% ##Covid:40% fatica a pagare affitto, atteso provvedimento A. Entrate A causa della pandemia, ha rilevato oggi Bankitalia, quasi il 40% delle famiglie che sono in affitto hanno difficoltà a pagarlo. Una risposta potrebbe arrivare dal contributo a fondo perduto introdotto con il dl Ristori che, però, ancora non è operativo. La ...

