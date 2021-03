Cosa sta facendo il Portogallo per contrastare la crescente ondata di razzismo (Di martedì 30 marzo 2021) Il Portogallo può fare di più. A dirlo è il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovi?, che ha invitato il governo di Lisbona ad affrontare in modo più risoluto la crescente ondata di razzismo nel Paese e il problema della violenza sulle donne. Il parere non giunge in un momento casuale. A livello politico e culturale il Portogallo sta attraversando un momento di profonda revisione del suo periodo coloniale, conclusosi soltanto nel 1999 con la restituzione di Macao alla Cina, ma soprattutto di quello segnato dalla commercializzazione degli schiavi tra l’Africa e le Americhe. I risultati a cui sono giunti finora sono a dir poco controversi. «Vorremmo una storia che oggi rappresenti tutti i portoghesi, non solo una parte», ha affermato al Guardian Mamadou Ba, leader del ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 marzo 2021) Ilpuò fare di più. A dirlo è il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovi?, che ha invitato il governo di Lisbona ad affrontare in modo più risoluto ladinel Paese e il problema della violenza sulle donne. Il parere non giunge in un momento casuale. A livello politico e culturale ilsta attraversando un momento di profonda revisione del suo periodo coloniale, conclusosi soltanto nel 1999 con la restituzione di Macao alla Cina, ma soprattutto di quello segnato dalla commercializzazione degli schiavi tra l’Africa e le Americhe. I risultati a cui sono giunti finora sono a dir poco controversi. «Vorremmo una storia che oggi rappresenti tutti i portoghesi, non solo una parte», ha affermato al Guardian Mamadou Ba, leader del ...

Advertising

NicolaPorro : Cosa sta succedendo ai nostri conti correnti? Ne parliamo con @leopoldogasbarr ???? - rubio_chef : Se foste palestinesi???? dovreste chiedere il permesso ogni giorno per uscire dalla vostra città, vedendovelo negato… - Europarl_IT : 11.000 Questo è il numero di frammenti di plastica che un consumatore di molluschi e crostacei del Mediterraneo ing… - Ali_me2 : RT @hoseokxss: comunque il fatto che romanticizziate l'ansia, gli attacchi di panico e i disturbi alimentari mi sta proprio sul culo. non è… - alexotaningocce : RT @Semreh10: Dalle risposte alla mia domanda “cosa vogliono le donne?” Ho capito solo che non dovevo fare sta domanda! -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Che cosa è la transizione ecologica? Il gruppo di scienziati che ha condotto l'esperimento sta ancora chiedendosi come diavolo abbia ... Latour sostiene che "non esista cosa, e tantopiù persona, che non sia l'effetto di un concatenamento ...

Il cadavere di Susan Sontag A cosa serve? Sontag non ha paura di rispondere che è vero: si tratta di una perversione. "Noialtri,... Ma non possiamo ignorare che il cuore di tenebra che sta al centro dell'atto di guardare il dolore ...

La carica dei pickup elettrici 2021: cosa sta per arrivare La Gazzetta dello Sport Pierpaolo Pretelli, la rivelazione su Giulia Salemi: “La mia famiglia non è entusiasta” Pierpaolo Pretelli torna a parlare della sua famiglia e svela come vanno ad oggi le cose tra i suoi parenti e Giulia Salemi.

Il “Paradise”, per DJ Ema/Be, è farci ballare tutti LUGANO - In un periodo di pandemia, ci pensa lui a farci ballare (e cantare) come dei forsennati. Stiamo parlando del 18enne ticinese Emanuele Giuliano, in arte DJ Ema/Be. Il giovane produttore discog ...

Il gruppo di scienziati che ha condotto l'esperimentoancora chiedendosi come diavolo abbia ... Latour sostiene che "non esista, e tantopiù persona, che non sia l'effetto di un concatenamento ...serve? Sontag non ha paura di rispondere che è vero: si tratta di una perversione. "Noialtri,... Ma non possiamo ignorare che il cuore di tenebra cheal centro dell'atto di guardare il dolore ...Pierpaolo Pretelli torna a parlare della sua famiglia e svela come vanno ad oggi le cose tra i suoi parenti e Giulia Salemi.LUGANO - In un periodo di pandemia, ci pensa lui a farci ballare (e cantare) come dei forsennati. Stiamo parlando del 18enne ticinese Emanuele Giuliano, in arte DJ Ema/Be. Il giovane produttore discog ...