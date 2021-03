Città di Pomezia “laculturanonsiferma”

(Di martedì 30 marzo 2021) Domani è il XVI compleanno del Museo civico archeologico Lavinium. La programmazione è on line Si celebra domani – 31 marzo 2021 – il sedicesimo compleanno del Museo civico archeologico Lavinium, anniversario importante per ladi, che verrà celebrato anche quest’anno a distanza. Il Museo ospita opere di grandissimo valore legate al mito e alla storia del territorio pometino ed è anche uno dei luoghi simbolo a cui si ispira il progetto Sol Indiges. L’Arte è bene di tutti i cittadini, fruizione pubblica a, e respira tra il mito e il futuro che accompagnerà ladurante tutto l’anno in corso. “Il Museo Lavinium è il fiore all’occhiello del nostro patrimonio culturale – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini.Il circuito museale, che comprende anche l’area archeologica, testimonia le origini ...

: Si celebra domani 31 marzo 2021 il 16° compleanno del Museo civico archeologico Lavinium, anniversario importante per ladi, che verrà celebrato anche quest'anno a distanza. Il Museo, che ospita opere di grandissimo valore legate al mito e alla storia del nostro territorio, è anche uno dei luoghi simbolo a ...