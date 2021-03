C' è un sindacalista forse in Alabama | il primo referendum contro Amazon negli Usa

(Di martedì 30 marzo 2021) Oggi si concluderà untra i circa 6000 lavoratori di un magazzino di, a Bessemer in, per decidere sul diritto dei lavoratori di formare un sindacato. Sarebbe ilperStati Uniti: ad oggi nessuno delle centinaia di migliaia di dipendenti dell’azienda è iscritto a un sindacato. Non è un caso:ha una lunga e documentata storia di opposizione alla sindacalizzazione dei propri dipendentiStati Uniti, arrivando in vari casi a licenziare alcuni lavoratori che avevano provato a organizzare una rappresentanza sindacale.Stati Uniti solo il 10% circa dei lavoratori aderisce a un sindacato, una delle percentuali più basse tra i paesi occidentali. A partire dalla presidenza di Ronald ...

