Caterina Da Cremona è davvero esistita? La risposta è sì (ed era una donna veramente libera) (Di martedì 30 marzo 2021) Caterina da Cremona, il personaggio interpretato da Matilda De Angelis, è esistita davvero? Certo! Ma era una cortigiana, o per usare il linguaggio tipico del Rinascimento, una «donna da conio»: ciò vuol dire che si faceva pagare in moneta sonante. Lo affermava il grande studioso Carlo Pedretti, forse il maggior esperto di Leonardo da Vinci del secolo scorso. Negli scritti del genio, ma anche nelle testimonianze di altri autori importanti, il nome di questa bellissima donna compare insieme alla somma a lei dovuta, con l’aggiunta che Leonardo non disprezzava affatto i piaceri del sesso e da Cremona otteneva “grandi diletti”. Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) Caterina da Cremona, il personaggio interpretato da Matilda De Angelis, è esistita davvero? Certo! Ma era una cortigiana, o per usare il linguaggio tipico del Rinascimento, una «donna da conio»: ciò vuol dire che si faceva pagare in moneta sonante. Lo affermava il grande studioso Carlo Pedretti, forse il maggior esperto di Leonardo da Vinci del secolo scorso. Negli scritti del genio, ma anche nelle testimonianze di altri autori importanti, il nome di questa bellissima donna compare insieme alla somma a lei dovuta, con l’aggiunta che Leonardo non disprezzava affatto i piaceri del sesso e da Cremona otteneva “grandi diletti”.

