Bologna ‘rossa’ da un mese, ma terapie intensive ancora piene al 90% (Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – Dopo quasi un mese di zona rossa a Bologna i reparti di terapia intensiva sono ancora pieni al 90%. A spiegarlo è Luciano Attard, infettivologo del Policlinico Sant’Orsola, ospite ieri di ‘Vivavoce’ su Radio 1. “Attualmente abbiamo il 90% delle terapie intensive sull’area di Bologna occupate e l’88% dei reparti di sub-intensiva- spiega Attard- che sono quelli che ci hanno fatto soffrire maggiormente nelle settimane precedenti”. L’infettivologo ricorda che “Bologna è stata in assoluto nelle settimane scorse la città con la massima incidenza, perché siamo arrivati a 800 casi ogni 100.000 abitanti e ad avere 1.416 pazienti Covid ricoverati nei nostri ospedali. È stato uno sforzo sovrumano”, che ha portato anche a convertire progressivamente i posti letto in base alla crescita dei ricoveri. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – Dopo quasi un mese di zona rossa a Bologna i reparti di terapia intensiva sono ancora pieni al 90%. A spiegarlo è Luciano Attard, infettivologo del Policlinico Sant’Orsola, ospite ieri di ‘Vivavoce’ su Radio 1. “Attualmente abbiamo il 90% delle terapie intensive sull’area di Bologna occupate e l’88% dei reparti di sub-intensiva- spiega Attard- che sono quelli che ci hanno fatto soffrire maggiormente nelle settimane precedenti”. L’infettivologo ricorda che “Bologna è stata in assoluto nelle settimane scorse la città con la massima incidenza, perché siamo arrivati a 800 casi ogni 100.000 abitanti e ad avere 1.416 pazienti Covid ricoverati nei nostri ospedali. È stato uno sforzo sovrumano”, che ha portato anche a convertire progressivamente i posti letto in base alla crescita dei ricoveri.

