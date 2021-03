Beppe Furino | il Covid-19 si porta via la moglie | “Avrò sempre i sensi di colpa”

(Di martedì 30 marzo 2021), in un’intervista al Corriere, racconta il-19 che ha colpito tutta la sua famiglia. Purtroppo lanon ce l’ha fatta e idirimarranno perIl campione della Juventus degli anni ’70,, racconta la terribile esperienza con il-19. Una terribile esperienza che ha colpito lui, ma senza gravi complicazioni – così come il resto della famiglia -, ma non lache, purtroppo, non ce l’ha fatta. A raccontare quando è successo, lo stessoin una commovente intervista al Corriere della Sera, in cui racconta di come tutti, in famiglia, si riprendevano dalla malattia, mentre lapeggiorava rapidamente, ...

Il dramma di, la gloria della Juventus sconvolto dalla morte della moglie. Un vuoto nella sua esistenza. E il terrificante senso di colpa: Irene Vercellini è morta per il coronavirus. E in una ...Il campione della Juventus degli anni Settanta,, in un'intervista al Corriere della sera, ha raccontato il suo dolore nell'aver perso la moglie, Irene Vercellini, a causa del Covid. L'ex gloria bianconera non si dà pace: 'Sono davvero ...Un vero e proprio dramma per Giuseppe Furino, ex giocatore della Juventus, che ha perso la moglie Irene Vercellini a causa del Covid. E al Corriere della Sera l’ex gloria bianconera ...L'ex giocatore della Juventus: "Sono frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta. Non l'ho più vista dopo il ricovero" ...