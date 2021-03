Basket, Champions League 2021: Sassari cade a Saragozza, a un passo dall’eliminazione (Di martedì 30 marzo 2021) Terzo ko consecutivo per la squadra di Gianmarco Pozzecco nella seconda fase della Champions League 2021 di Basket e qualificazione ormai appesa a un filo sottilissimo. Sassari gioca bene il primo quarto, ma poi si lascia rimontare e nel finale vede gli spagnoli scappare via definitivamente. Deve vincere Sassari e parte subito bene, imponendo il ritmo al match. Partita comunque in equilibrio, con Bendzius che prova ad allungare per i sardi e il Saragozza che risponde colpo su colpo. Due canestri di Miro Bilan danno il +4 attorno alla metà del primo quarto, mentre a due minuti dal primo stop è la tripla di Kruslin a creare l’allungo del +7. Quattro punti di Happ nel finale fanno andare le due squadre al primo riposo sul 20-31. La squadra di Pozzecco soffre, però, a ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Terzo ko consecutivo per la squadra di Gianmarco Pozzecco nella seconda fase delladie qualificazione ormai appesa a un filo sottilissimo.gioca bene il primo quarto, ma poi si lascia rimontare e nel finale vede gli spagnoli scappare via definitivamente. Deve vinceree parte subito bene, imponendo il ritmo al match. Partita comunque in equilibrio, con Bendzius che prova ad allungare per i sardi e ilche risponde colpo su colpo. Due canestri di Miro Bilan danno il +4 attorno alla metà del primo quarto, mentre a due minuti dal primo stop è la tripla di Kruslin a creare l’allungo del +7. Quattro punti di Happ nel finale fanno andare le due squadre al primo riposo sul 20-31. La squadra di Pozzecco soffre, però, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions Diretta/ Saragozza Sassari (risultato 77 - 69) video streaming DAZN: Bilan 15 punti ... in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 30 marzo, dalla città spagnola, si gioca per il gruppo L dei playoff di basket Champions League 2020 - 2021 . Dobbiamo dire che arriviamo alla ...

Happy Casa: la trasferta più lunga della storia per stupire ancora di più BRINDISI - Nella stagione dei miracoli e dei record ci mancava anche quello della trasferta più lunga della storia del basket brindisino. Happy Casa Brindisi, infatti, per le partite di Champions League e di campionato resterà fuori sede 9 giorni complessivi durante i quali sarà impegnata a seguire, prima in Israele, ...

LIVE – Zaragoza-Dinamo Sassari 77-69, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it Basket, Champions League 2021: Sassari cade a Saragozza, a un passo dall’eliminazione Terzo ko consecutivo per la squadra di Gianmarco Pozzecco nella seconda fase della Champions League 2021 di basket e qualificazione ormai appesa a un filo sottilissimo. Sassari gioca bene il primo ...

LIVE Saragozza-Dinamo Sassari, Champions League basket in DIRETTA: trasferta complicatissima in Spagna CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 La Dinamo di recente è stata anche rallentata da alcune positività al Covid all’interno del gruppo squadra, ma è tornata a giocare sabato contro Cremona ...

