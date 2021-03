Alessia Marcuzzi e lo scatto sensuale sui social: “Metti una sera…in hotel” (Di martedì 30 marzo 2021) Alessia Marcuzzi ironizza sui social sul recente “lockdown”. Ma il sensuale scatto fa impazzire i fan La showgirl Alessia Marcuzzi continua a mostrare i frutti del suo ultimo successo: la nuova linea body di Luce Beauty, lanciata qualche giorno fa sul web attraverso una campagna dal sapore anni ’70. Se i prodotti di bellezza Luce Beauty by Alessia Marcuzzi, dedicati al benessere del corpo maschile e femminile, fanno quel che promettono, c’è da pensare (o sperare) che il loro costante utilizzo porti agli eccellenti risultati che la conduttrice de Le Iene sfoggia nel sensualissimo scatto postato su Instagram. scatto che in pochi minuti ha mandato in visibilio i fan. Niente di osé, sia chiaro, ma il mood ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021)ironizza suisul recente “lockdown”. Ma ilfa impazzire i fan La showgirlcontinua a mostrare i frutti del suo ultimo successo: la nuova linea body di Luce Beauty, lanciata qualche giorno fa sul web attraverso una campagna dal sapore anni ’70. Se i prodotti di bellezza Luce Beauty by, dedicati al benessere del corpo maschile e femminile, fanno quel che promettono, c’è da pensare (o sperare) che il loro costante utilizzo porti agli eccellenti risultati che la conduttrice de Le Iene sfoggia nel sensualissimopostato su Instagram.che in pochi minuti ha mandato in visibilio i fan. Niente di osé, sia chiaro, ma il mood ...

