Al via Warrior 2 su Sky Atlantic, la serie da un’idea originale di Bruce Lee torna in prima tv il 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Debutta in prima visione assoluta per l’Italia martedì 30 marzo Warrior 2, la seconda stagione della serie action basata su un soggetto originale di Bruce Lee. I nuovi episodi di Warrior 2, 10 come per la prima stagione, saranno trasmessi in cinque prime serate dal canale 110 di Sky, con due episodi in prima tv ogni martedì. Warrior 2 è il seguito della prima stagione ambientata durante le guerre tong nel 1878 a San Francisco, dove il prodigio del kung fu Ah Sahm (Andrew Koji), arrivato in California dalla Cina in cerca di sua sorella Xiaojing, viene venduto a una delle più potenti tong di Chinatown finendo in scontri sanguinari tra i clan rivali di una città corrotta e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Debutta invisione assoluta per l’Italia martedì 302, la seconda stagione dellaaction basata su un soggettodiLee. I nuovi episodi di2, 10 come per lastagione, saranno trasmessi in cinque prime serate dal canale 110 di Sky, con due episodi intv ogni martedì.2 è il seguito dellastagione ambientata durante le guerre tong nel 1878 a San Francisco, dove il prodigio del kung fu Ah Sahm (Andrew Koji), arrivato in California dalla Cina in cerca di sua sorella Xiaojing, viene venduto a una delle più potenti tong di Chinatown finendo in scontri sanguinari tra i clan rivali di una città corrotta e ...

guardiadelfaro : [Si sente la penna di Sia. Fantastica] Paloma Faith - Warrior (Official Audio) - jac_warrior : RT @MagazineTortuga: Intervista a #Dante #esilarante; #irriverente; #ironica Consigliata la lettura! #Dantedi2021 Dante: a little more c… - jac_warrior : RT @MagazineTortuga: Anniversario della morte di #BillyWilder; #BiancaFenizia legge @jonathancoe ; @feltrinellied Billy Wilder: il regist… - laquilarinasce : RT @santangelo_s: Un anno fa ci lasciava #PieroVisani, mi fa piacere riproporre un mio breve profilo di questo complesso intellettuale, a c… - akhetaton11 : RT @santangelo_s: Un anno fa ci lasciava #PieroVisani, mi fa piacere riproporre un mio breve profilo di questo complesso intellettuale, a c… -