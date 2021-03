A Londra 24 gradi | caldo record per marzo a rischio le restrizioni

Advertising

maronusielni : RT @giorgiogilestro: Da oggi nel Regno Unito ci si può incontrare all'aperto. È anche il primo giorno senza decessi covid a Londra da sei m… - spillthetea90 : Cazzeggiando e ascoltando @Tyga .... oggi a Londra una giornata spettacolare .. 23 gradi e ??. It’s a miracle. - Urania_Pleiadi : RT @giorgiogilestro: Da oggi nel Regno Unito ci si può incontrare all'aperto. È anche il primo giorno senza decessi covid a Londra da sei m… - _MsFinkelstein : Ma questi 24 gradi a Londra ?? - peterkama : Gb: caldo record per marzo, restrizioni Covid a rischio A Londra 24 gradi, gente va oltre cauto allentamento lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Londra gradi

Agenzia ANSA

, 30 mar 17:36 - Il Regno Unito ha registrato oggi la più alta temperatura degli ultimi 53 anni nel mese di marzo, raggiungendo i 24,2centigradi nella...Sole e bel tempo nella prima giornata davvero primaverile oggi in diverse zone del Regno Unito, con temperature che ahanno raggiunto i 24, record assoluto per marzo da 53 anni a questa parte. Lo sottolineano i media britannici, evidenziando i timori del governo e delle autorità sanitarie sul rischio di ...A Londra 24 gradi gente va oltre cauto allentamento del lockdown: caldo record per marzo restrizioni Covid a rischio in Gran Bretania ...Il Regno Unito ha registrato oggi la più alta temperatura degli ultimi 53 anni nel mese di marzo, raggiungendo i 24,2 gradi centigradi ...