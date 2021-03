Vasco Rossi ricorda l’amico scomparso: “uno dei più grandi artisti” (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vasco Rossi commuove e con una dolce storia sulla sua pagina Instagram ricorda il suo amico scomparso: “uno dei più grandi artisti italiani“ Vasco Rossi continua ad emozionare e lasciare senza parole tutti i suoi seguaci, questa volta ha deciso di ricordare un amico scomparso diversi anni fa: “uno dei più grandi artisti italiani“. Come Leggi su youmovies (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.commuove e con una dolce storia sulla sua pagina Instagramil suo amico: “uno dei piùitaliani“continua ad emozionare e lasciare senza parole tutti i suoi seguaci, questa volta ha deciso dire un amicodiversi anni fa: “uno dei piùitaliani“. Come

Advertising

55Flavia17 : RT @Officialozgegu1: 'La Donna? Beh la Donna è l'altra metà del Cielo' Vasco Rossi #ÖzgeGürel - thedoctordonnna : Ha anche VASCO RAGA VASCO ROSSI CIOE BOH IO ALZO LE MANI SEBASTIAN STAN THE MAN - MMalasinc : RT @stefany5961: La vita non è facile, ma a volte basta un complice e tutto è già più semplice! (Vasco Rossi) #buonaserata ?? - Officialgood4 : RT @stefany5961: La vita non è facile, ma a volte basta un complice e tutto è già più semplice! (Vasco Rossi) #buonaserata ?? -