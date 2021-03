Transizione ecologica: tasse o incentivi? Parla Vieri Ceriani (di V. Cogliati Dezza) (Di lunedì 29 marzo 2021) (di Vittorio Cogliati Dezza) Quali sono le novità che la politica fiscale può mettere in campo per sostenere e accelerare la Transizione verde? Una domanda a cui finora non si è dato spazio nella discussione pubblica sul Recovery Plan, dove ci si è concentrati solo sulle tecnologie che dovrebbero supportarla. Eppure qualche novità c’è. Ne parliamo con Vieri Ceriani, tra i massimi esperti italiani di fisco, già sottosegretario al Mef nel Governo Monti e consigliere per le politiche fiscali dei ministri Saccomanni e Padoan, oggi membro del Forum Disuguaglianze e Diversità. Finora la fiscalità ambientale si è sostanzialmente mossa dentro i confini del principio “chi inquina paga” È vero. Fino a oggi ha prevalso una politica tributaria, che con le imposte indirette ha internalizzato nel costo del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) (di Vittorio) Quali sono le novità che la politica fiscale può mettere in campo per sostenere e accelerare laverde? Una domanda a cui finora non si è dato spazio nella discussione pubblica sul Recovery Plan, dove ci si è concentrati solo sulle tecnologie che dovrebbero supportarla. Eppure qualche novità c’è. Ne parliamo con, tra i massimi esperti italiani di fisco, già sottosegretario al Mef nel Governo Monti e consigliere per le politiche fiscali dei ministri Saccomanni e Padoan, oggi membro del Forum Disuguaglianze e Diversità. Finora la fiscalità ambientale si è sostanzialmente mossa dentro i confini del principio “chi inquina paga” È vero. Fino a oggi ha prevalso una politica tributaria, che con le imposte indirette ha internalizzato nel costo del ...

Advertising

Mov5Stelle : La transizione ecologica vuol dire produrre e usare le cose in modo più intelligente e scoprire che basta produrre… - Mov5Stelle : La transizione ecologica spiegata da @beppe_grillo in 3 minuti ?? - Mov5Stelle : La transizione ecologica dovrà essere anche solidale. Ambiente e benessere dei cittadini, insieme. È questa la gran… - CasalinoManuela : RT @Beppeley: La transizione ecologica? Mille nuove #dighe, in un paese che spreca il 41% dell’#acqua - angelorso969 : @CarloStagnaro @claudiocerasa @ilfoglio_it La transizione ecologica -