Svelato il cast della serie Obi- Wan Kenobi con Ewan McGregor | a breve il primo ciak

(Di lunedì 29 marzo 2021) LaObi-Wanprende forma. La Disney ha annunciato il foltoche affiancherànello spin-off dedicato al maestro Jedi da lui interpretato nella trilogia prequel di Star Wars. Ambientato 10 anni dopo gli eventi di Episodio III: La vendetta dei Sith, in cuiha dovuto far fronte alla sua più grande sconfitta – la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker – laevento di Disney+ rivedràe Hayden Christensen riprendere i panni dei due personaggi. Insieme a loro, ecco i nomi degli altri attori, i cui ruoli non sono ancora stati svelati: Indira Varma (Il Trono di Spade), Rupert Friend (Homeland), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Moses Ingram ...

Ultime Notizie dalla rete : Svelato cast

