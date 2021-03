Sharon Stone | Un chirurgo mi ingrandì il seno senza il mio consenso

(Di lunedì 29 marzo 2021)ha rivelato di aver subìto una procedura chirurgicaaver prima dato il suo: ilin questione le ha aumentato ildirle nulla. In occasione di un'intervista con The Times,ha confessato di aver subìto una procedura chirurgicaaver prima dato il suo. Nel 2001, l'attrice si è sottoposta a un intervento di rimozione di un tumore benigno al. Al termine dell'operazione,si è accorta di avere ildi una misura più grande di prima. Il fatto di essere stata sottoposta a un intervento del genere sul suo corpoprima essere stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

