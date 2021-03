Roma | party in terrazza “con vista” sulla Caserma dei Carabinieri | multati in sette | scoperta anche un’altra festa nelle vicinanze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ieri idella Stazionein via Vittorio Veneto hanno sentito provenire, non lontano dal commissariato, musica ad alto volume e vociare. Sporgendosi dai balconi hanno individuato un terrazzo con diversa gente intenta a bere e far. Una mossa decisamente poco furba,lecon la Stazione deie la zona rossa in vigore. A quel punto isi sono diretti nel condominio di via San Nicola da Tolentino e hanno sorpreso 7 persone sul più bello della. Leggi: Weekend in zona rossa ma tutti al mare ad Anzio e Nettuno: interrottacon karaoke, controllate 300 persone La storia delle feste incondominiale non si limita a ...