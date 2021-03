Pokémon | una carta Olografica di Charizard è stata venduta per oltre $ 300 000

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nel 2020, un collezionista ha speso $ 375 per una scatola non aperta di vecchie carteche si sono rivelate false. Nel 2021, la sete di cartevintage continua: ora, qualcuno ha pagato $ 311.800 per una singola. La prima edizione Ombre del 1999 disu eBay, tramite PWCC Auctions, per $ 311.800 dopo una lunga guerra di offerte. PWCC Auctions ha affermato che ci sono solo 122 carte con la distinzione PSA 10 Gem Mint - il che significa che è fondamentalmente perfetta - nonostante 2.600 cartesiano state inviate per una valutazione. In un video di YouTube, un rappresentante di PWCC Auctions l'ha definita "lapiù importante e prolifica ...