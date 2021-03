Peugeot 5008 - Una settimana con la BlueHDi 130 Eat8 GT [Day 1] - VIDEO (Di lunedì 29 marzo 2021) La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Peugeot 5008 con motore BlueHDi 130 e cambio automatico Eat8, nell'allestimento GT. Si tratta di una vettura ideale per chi è alla ricerca di spazio e, soprattutto, di sette posti a sedere, che sulla francese sono offerti di serie e che non pregiudicano la capacità di carico quando non vengono utilizzati, perché sono ripiegabili. Il bagagliaio della Suv del Leone è una piazza d'armi, con i suoi 702 litri dichiarati in configurazione a cinque posti. Nel cofano c'è il quattro cilindri turbodiesel da 1.5 litri, che eroga 130 cavalli e 300 Nm di coppia ed è abbinato alla trasmissione automatica a otto rapporti. Per la 5008 non è prevista, nemmeno a pagamento, la trazione integrale: in compenso, si può optare per il Grip Control, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 marzo 2021) La protagonista del Diario di bordo di questaè lacon motore130 e cambio automatico, nell'allestimento GT. Si tratta di una vettura ideale per chi è alla ricerca di spazio e, soprattutto, di sette posti a sedere, che sulla francese sono offerti di serie e che non pregiudicano la capacità di carico quando non vengono utilizzati, perché sono ripiegabili. Il bagagliaio della Suv del Leone è una piazza d'armi, con i suoi 702 litri dichiarati in configurazione a cinque posti. Nel cofano c'è il quattro cilindri turbodiesel da 1.5 litri, che eroga 130 cavalli e 300 Nm di coppia ed è abbinato alla trasmissione automatica a otto rapporti. Per lanon è prevista, nemmeno a pagamento, la trazione integrale: in compenso, si può optare per il Grip Control, ...

Advertising

quattroruote : Buongiorno! La protagonista del #DiarioDiBordo di questa settimana è la #Peugeot #5008. Nel Day 1 analizziamo in de… - infoiteconomia : Peugeot 5008 2021: annunciati prezzi e specifiche in Australia - ClubAlfaIt : #Peugeot 5008 2021: annunciati prezzi e specifiche in Australia - ilmessaggeroit : Peugeot, stile e contenuti evoluti per 3008 e 5008. I due Suv in arrivo nel 2021 si rinnovano in estetica... - Ruote_in_Pista : Questa sera alle 20.00 su Sportitalia, va in onda Ruote in Pista! In questa puntata: Maserati MC20, Peugeot 3008 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Peugeot 5008 Peugeot 5008 - Una settimana con la BlueHDi 130 Eat8 GT [Day 1] La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Peugeot 5008 con motore BlueHDi 130 e cambio automatico Eat8, nell'allestimento GT. Si tratta di una vettura ideale per chi è alla ricerca di spazio e, soprattutto, di sette posti a sedere, che sulla ...

Nuovo Peugeot 3008: ecco quanto costa in Australia Oltre al 5008 , Peugeot ha annunciato le specifiche del Peugeot 3008 2021 per quanto riguarda il mercato australiano. Il SUV di medie dimensioni della casa automobilistica francese ha subito un restyling per ...

Peugeot 5008 2021: annunciati prezzi e specifiche in Australia ClubAlfa.it Una settimana con la BlueHDi 130 Eat8 GT [Day 1] - VIDEO La redazione si è alternata al volante della Suv francese con motore turbodiesel e cambio automatico a otto rapporti ...

Peugeot 5008 BlueHDi 120 S&S Access del 2017 usata a Parma Annuncio vendita Peugeot 5008 BlueHDi 120 S&S Access usata del 2017 a Parma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è lacon motore BlueHDi 130 e cambio automatico Eat8, nell'allestimento GT. Si tratta di una vettura ideale per chi è alla ricerca di spazio e, soprattutto, di sette posti a sedere, che sulla ...Oltre alha annunciato le specifiche del3008 2021 per quanto riguarda il mercato australiano. Il SUV di medie dimensioni della casa automobilistica francese ha subito un restyling per ...La redazione si è alternata al volante della Suv francese con motore turbodiesel e cambio automatico a otto rapporti ...Annuncio vendita Peugeot 5008 BlueHDi 120 S&S Access usata del 2017 a Parma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...