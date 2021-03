Partite Iva | requisiti ed errori da evitare per la domanda del bonus a fondo perduto

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tutto è pronto per la presentazione delle domande per il riconoscimento del2021 destinato alleIva. Per l’accesso agli 11 miliardi di euro di aiuti manca solo la comunicazione ufficiale dell’agenzia delle Entrate, in seguito alla quale viene fissato l’orario di apertura della piattaforma telematica. Attraverso le istanze, imprese, professionisti, autonomi e agricoltori, con ricavi o compensi 2019 fino a 10 milioni di euro e una flessione del fatturato di almeno il 30% nell’anno della pandemia, potranno inviare ladi accesso ai nuovi sostegni. Per l’invio ci saranno 60 giorni di tempo a partire da martedì 30 marzo e fino a venerdì 28 maggio 2021.Iva,2021: ...

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, c he era presente in piazza Signoria insieme a tassisti, commercianti e. "La situazione ...Da domani 30 marzo, infatti, si potranno presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per imprese ecolpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza Covid -...L’assegno unico per i figli dovrebbe partire dal 1 luglio. La nuova misura riunisce e sostituisce tutti i bonus per i figli in un assegno mensile che varierà in base al reddito Isee. Lo potranno richi ...Negli anni ’80 molti di noi, allora giovani laureati in Psicologia, dovevano aprire la propria partita IVA con il codice degli artigiani poiché eravamo una categoria professionale non ...