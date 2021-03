Obbligo scolastico | chi vigila? Il ruolo e compiti del Dirigente

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 29 marzo 2021) In Italia l’istruzione è impartita per almeno 10 anni, per la fascia di età tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’di istruzione ha come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. Ma chisull’eventuale inadempimento? L'articolo .