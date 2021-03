Matteo Renzi che rientra in Italia dal Gp del Bahrain e non fa la quarantena

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) C’è qualcuno tra i lettori che considererebbe l’assistere al Gp di Formula 1 in Bahrein “una ragione strettamente necessaria” per andare all’estero? Forse sì, qualche appassionato di motori che lo direbbe sorridendo. Ma non è questo il caso, perché lui non è un fan delle auto (e se anche lo fosse non sarebbe giustificato), e perché si chiama: ex presiedente del consiglio, ex segretario del Pd, ex 40 per cento. Più titoli da “ex” che altro: ora è “solo” leader diViva e senatore della Repubblica. Poco in confronto a prima, ma è comunque parlamentare, numero uno di un partito del centrosinistra. E forse è per questo che tra conferenze, documentari (in passato), partecipazioni a eventi (come il Gp),sta pensando a spianarsi la strada per un nuovo futuro. Anche perché in molti si chiedono: ma nel ...