Marano | vicino lo scioglimento per camorra Ma il sindaco smentisce

Messaggi sui social e striscioni in strada per ricordare i rapinatori morti a, investiti e uccisi dall'auto della persona alla quale avevano appena portato via il Rolex . ...era ritenuto......sono all'esame della Procura di Napoli Nord e dei carabinieri che indagano sui fatti didove ... uno dei banditi eraallo scooter, l'altro poco più avanti nei pressi della Smart di Greco, ...MARANO – Poche immagini, e non quelle dell’impatto fatale ... La dinamica del sinistro stradale ha comunque convinto gli inquirenti ad indagare Greco; uno dei banditi era vicino allo scooter, l’altro ...Destinatario soprattutto Ciro Chirollo, il padre era stato ucciso nel 2009 in un agguato: era ritenuto vicino al clan Verde ...