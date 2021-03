Lo scontro Madia-Serracchiani è un perfetto apologo sui rischi dell’autodemonizzazione democratica (Di lunedì 29 marzo 2021) Il dibattito su chi sia più «autonoma» e su chi sia invece «cooptata», tra Marianna Madia e Debora Serracchiani, nel momento in cui si tratterebbe di scegliere non già un giudice della Corte costituzionale, ma il capogruppo del Partito democratico alla Camera, è un apologo talmente perfetto che si sarebbe tentati di lasciarlo così. Ad aggiungere inutili spiegazioni, per sfiducia nell’altrui intelligenza, per insicurezza riguardo alle proprie capacità espressive, per la solita ansia di metter bene in evidenza la morale della favola e il suo alto valore pedagogico, si rischia solo di rovinare quello che il caso e la natura, insuperabili artisti, hanno già perfettamente modellato, e che effettivamente non manca di nulla. Come direbbe un maestro zen: sarebbe inutile quanto mettere un cappello sopra quello ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 marzo 2021) Il dibattito su chi sia più «autonoma» e su chi sia invece «cooptata», tra Mariannae Debora, nel momento in cui si tratterebbe di scegliere non già un giudice della Corte costituzionale, ma il capogruppo del Partito democratico alla Camera, è untalmenteche si sarebbe tentati di lasciarlo così. Ad aggiungere inutili spiegazioni, per sfiducia nell’altrui intelligenza, per insicurezza riguardo alle proprie capacità espressive, per la solita ansia di metter bene in evidenza la morale della favola e il suo alto valore pedagogico, sia solo di rovinare quello che il caso e la natura, insuperabili artisti, hanno già perfettamente modellato, e che effettivamente non manca di nulla. Come direbbe un maestro zen: sarebbe inutile quanto mettere un cappello sopra quello ...

