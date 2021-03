Live Non è la d’Urso chiude: Barbara lancia una stoccata ai detrattori (torna a settembre?) – VIDEO (Di lunedì 29 marzo 2021) Live Non è la d’Urso, secondo comunicato ufficiale di Mediaset, sarebbe dovuto tornare a settembre. Barbara, salutando il suo pubblico quasi all’una e mezza di notte, ha già aggiustato il tiro parlando di “autunno”: il programma tornerà oppure no? Live Non è la d’Urso chiude per sempre? La stoccata di Barbara È l’una e 22... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 29 marzo 2021)Non è la, secondo comunicato ufficiale di Mediaset, sarebbe dovutore a, salutando il suo pubblico quasi all’una e mezza di notte, ha già aggiustato il tiro parlando di “autunno”: il programma tornerà oppure no?Non è laper sempre? LadiÈ l’una e 22... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IlContiAndrea : 5mila persone a un concerto a #Barcellona. I biglietti - tra 23 e 28 euro - includevano il costo del test antigieni… - IlContiAndrea : Il 27 marzo era la data X: riapertura di #cinema e #teatri con capienza fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al c… - fanpage : Sileri: “Il governatore della Campania De Luca non può acquistare il vaccino Sputnik” - adventuretom_ : @mmorphine_ “We do not live like this”, ma intanto girate per casa con le scarpe. Alla fine, sospetto che la sua at… - RAINB0SE0K : rega Let's BTS potete guardarlo su Vlive (non sul canale BTS, fate riferimento ai link sotto) o su Youtube. • V L… -