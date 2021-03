Lazio - Borré, in Argentina insistono: potrebbe arrivare gratis (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA - Quale futuro per Santiago Borré , punta del River Plate in scadenza a giugno? I media argentini, Espn su tutti, spingono la Lazio sul giocatore. La punta, 25 anni e 50 gol in 130 partite con i ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA - Quale futuro per Santiago, punta del River Plate in scadenza a giugno? I media argentini, Espn su tutti, spingono lasul giocatore. La punta, 25 anni e 50 gol in 130 partite con i ...

Borré, in Argentina sicuri: Gremio o Lazio Il reporte del River, Gustavo Yarroch, ha tirato in ballo il nome della Lazio nella trasmissione Espn F90, svelando che alcuni uomini dell'entourage di ...

