La Templanza è la Bridgerton di Amazon Prime Video?

(Di lunedì 29 marzo 2021) Con l’arrivo de Lanel catalogo dianchepuò cavalcare l’onda del ritrovato fascino del period drama. L’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di María Dueñas è arrivato sucon la sua prima stagione il 26 marzo, dieci episodi per un dramma romantico di fine Ottocento che racconta l’amore travagliato e giramondo tra due persone di origini sociali molto diverse. A metà del XIX secolo Soledad Montalvo (Leonor Watling) e Mauro Larrea (Rafael Novoa) sono un uomo e una donna che non hanno molto in comune, ma i cui destini stanno per convergere in luoghi e tempi diversi, in un vorticoso viaggio tra alcuni dei luoghi più affascinanti della Spagna e del Messico, passando per Cuba e Londra: sin dal primo episodio lo ...