Isola dei Famosi, scoppia la lite fra Awed e Gilles Rocca: ecco cosa è successo (Di lunedì 29 marzo 2021) Le acque dell’Honduras che ospitano l’Isola dei Famosi, tutto sommato placide e calme finora, sono state brutalmente scosse dalla lite che si è consumata fra Awed e Gilles Rocca. I semi per una futura discussione fra i due, che si sono tra l’altro nominati a vicenda, erano già stati piantati nel corso dell’ultima puntata quando lo youtuber aveva rimproverato a Gilles di non essere più lo stesso da quando era tornato con gli altri sull’Isola dopo la visita di controllo, facendo intendere un brusco cambio d’umore in quest’ultimo che avrebbe influito anche sugli equilibri dell’intera squadra. Ora, però, complici le precarie condizioni di vita imposte sull’Isola dei Famosi e la fame che morde, ogni tentativo di ... Leggi su trendit (Di lunedì 29 marzo 2021) Le acque dell’Honduras che ospitano l’dei, tutto sommato placide e calme finora, sono state brutalmente scosse dallache si è consumata fra. I semi per una futura discussione fra i due, che si sono tra l’altro nominati a vicenda, erano già stati piantati nel corso dell’ultima puntata quando lo youtuber aveva rimproverato adi non essere più lo stesso da quando era tornato con gli altri sull’dopo la visita di controllo, facendo intendere un brusco cambio d’umore in quest’ultimo che avrebbe influito anche sugli equilibri dell’intera squadra. Ora, però, complici le precarie condizioni di vita imposte sull’deie la fame che morde, ogni tentativo di ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - DanielaSecli : RT @EleonoraDAmore: Il ritiro di Paul Gascoigne fa tremare l'Isola dei Famosi, si apre ipotesi rientro 'con limitazioni' (RETROSCENA) https… - Beatriz71596018 : RT @JigginoRuss: La visita della Commissaria agli interni dell'UE al nuovo lager in costruzione sull'isola di Samos in Grecia. Detenzione,… -