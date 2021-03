I giganti dello streaming affossano gli altri media (Di lunedì 29 marzo 2021) L’anno 2020 non solo ha cambiato il mondo e i nostri stili di vita, ma ha anche portato nuove interessanti tendenze nei mercati finanziari A causa delle restrizioni di blocco, milioni di persone in tutto il mondo sono dovuti rimanere a casa per lunghi periodi di tempo, il che ha spostato l’attenzione del mondo ancora di più verso il regno dell’online. Uno degli spostamenti più evidenti in questo senso è verso le piattaforme OTT, abbreviazione di “Over The Top”, servizi mediatici che bypassano le emittenti tradizionali per offrire intrattenimento in un formato di streaming online. Naturalmente, durante la pandemia, questi tipi di servizi multimediali sono diventati estremamente popolari per quelli bloccati a casa, e artisti del calibro di Netflix, Amazon e Disney+ hanno preso il centro della scena dall’inizio dello ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) L’anno 2020 non solo ha cambiato il mondo e i nostri stili di vita, ma ha anche portato nuove interessanti tendenze nei mercati finanziari A causa delle restrizioni di blocco, milioni di persone in tutto il mondo sono dovuti rimanere a casa per lunghi periodi di tempo, il che ha spostato l’attenzione del mondo ancora di più verso il regno dell’online. Uno degli spostamenti più evidenti in questo senso è verso le piattaforme OTT, abbreviazione di “Over The Top”, servizitici che bypassano le emittenti tradizionali per offrire intrattenimento in un formato dionline. Naturalmente, durante la pandemia, questi tipi di servizi multili sono diventati estremamente popolari per quelli bloccati a casa, e artisti del calibro di Netflix, Amazon e Disney+ hanno preso il centro della scena dall’inizio...

Advertising

GiancarloSpera2 : RT @Michele_Arnese: Per disincagliare la Ever Given stanno intervenendo due battelli draga, 4 scavatrici e 9 rimorchiatori giganti. Alle op… - Michele_Arnese : Per disincagliare la Ever Given stanno intervenendo due battelli draga, 4 scavatrici e 9 rimorchiatori giganti. All… - lucialeone77 : RT @byredo2020: - Le mani giganti dello scultore italiano Lorenzo Quinn emergono dai canali di Venezia per richiamare l’attenzione sui cam… - ctognoni69 : RT @byredo2020: - Le mani giganti dello scultore italiano Lorenzo Quinn emergono dai canali di Venezia per richiamare l’attenzione sui cam… - lorenza_bezze : RT @byredo2020: - Le mani giganti dello scultore italiano Lorenzo Quinn emergono dai canali di Venezia per richiamare l’attenzione sui cam… -

Ultime Notizie dalla rete : giganti dello Suez, nave liberata. Riaperto il Canale ...a galla la nave portacontainer Ever Given sono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori giganti'. ... Gli esperti del settore dello shipping hanno già anticipato che gli effetti dell'incidente si ...

Kaiju: mostri giganti alla riscossa ... di una rosa (appunto) e di quelle della defunta figlia dello scienziato di turno. Una nascita ... il già citato Pacific Rim , che unisce kaiju e robot giganti, superbo omaggio di Del Toro alla ...

I giganti dello streaming affossano gli altri media News Mondo Kaiju: mostri giganti alla riscossa Scopriamo cosa sono i Kaiju! Creature immense e dall'enorme potere, esseri che possono venire anche identificati con delle vere e proprie divinità!

Viacom Cbs e la stangata da 20 miliardi: Wall Street trema Come in un film di Hollywood e forse anche di più, ecco la storia della speculazione al ribasso fallita su Viacom Cbs e altri colossi dell'intrattenimento. E di come il "buco" del margin call abbia co ...

...a galla la nave portacontainer Ever Given sono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori'. ... Gli esperti del settoreshipping hanno già anticipato che gli effetti dell'incidente si ...... di una rosa (appunto) e di quelle della defunta figliascienziato di turno. Una nascita ... il già citato Pacific Rim , che unisce kaiju e robot, superbo omaggio di Del Toro alla ...Scopriamo cosa sono i Kaiju! Creature immense e dall'enorme potere, esseri che possono venire anche identificati con delle vere e proprie divinità!Come in un film di Hollywood e forse anche di più, ecco la storia della speculazione al ribasso fallita su Viacom Cbs e altri colossi dell'intrattenimento. E di come il "buco" del margin call abbia co ...