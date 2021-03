Grattacapo cinese per la Lega Se Fontana parla di 5G con Zte

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sarà passata inosservata la visita dei vertici della Regione Lombardia al quartiere generale di Zte a Milano? Difficile illudersi. Riavvolgiamo il nastro. Giovedì scorso, il presidente Attilio), accompagnato dagli assessori Melania Rizzoli e Fabrizio Sala (entrambi di Forza Italia), ha incontrato il management dell’azienda. Non è servito neppure prendere l’autovettura: infatti, gli uffici milanesi del gruppo si trovano dall’altra parte di viale Francesco Restelli rispetto a Palazzo Lombardia. È bastato attraversare la strada. “Investimenti, innovazione digitale, 5G, formazione professionale. Questi i temi dell’incontro tra i vertici di Regione Lombardia e Zte”, si legge in un post su LinkedIn. Presenti per il gruppol’amministratore deto Kun Hu, il direttore operativo ...