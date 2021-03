Gli italiani chiusi in casa, Renzi in Bahrain per la Formula Uno: “Che bell’esempio” (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo le polemiche per il volo in Arabia Saudita subito dopo aver dato il via a una crisi di governo, con tanto di parole al miele per la famiglia reale, Matteo Renzi è ancora una volta nella bufera per un viaggio non troppo gradito agli italiani. Quelli, per intenderci, costretti in casa da mesi, con una Pasqua blindata in arrivo. Un po’ innervositi, comprensibilmente, nel vedere l’ex premier felice, in Bahrain, ad assistere al primo Gran Premio di Formula Uno della stagione, come un qualsiasi tifoso della Ferrari. Peccato, però, che siamo in piena emergenza sanitaria. “Perché noi siamo costretti a rimanere a casa, obbedendo alle regole, mentre Matteo Renzi può fare come vuole?” è stata la domanda ricorrente subito comparsa sui social non appena le foto del leader ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo le polemiche per il volo in Arabia Saudita subito dopo aver dato il via a una crisi di governo, con tanto di parole al miele per la famiglia reale, Matteoè ancora una volta nella bufera per un viaggio non troppo gradito agli. Quelli, per intenderci, costretti inda mesi, con una Pasqua blindata in arrivo. Un po’ innervositi, comprensibilmente, nel vedere l’ex premier felice, in, ad assistere al primo Gran Premio diUno della stagione, come un qualsiasi tifoso della Ferrari. Peccato, però, che siamo in piena emergenza sanitaria. “Perché noi siamo costretti a rimanere a, obbedendo alle regole, mentre Matteopuò fare come vuole?” è stata la domanda ricorrente subito comparsa sui social non appena le foto del leader ...

