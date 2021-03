GF Vip: Rosalinda – Dayane Mello, la polemica continua (Di lunedì 29 marzo 2021) Le amate RosMello sembrano avere dei dissapori troppo forti che non sono ancora stati risolti tra di loro; quello che sembrava un rapporto idillico, è ormai un eterno botta e risposta nei salotti tv. Rosalinda Cannavò ha risposto a delle forti accuse di Dayane a Domenica live. Scopriamo insieme cosa ha detto sulla sua ex amica. Il Grande Fratello Vip ha lasciato delle profonde crepe tra molte persone; uno dei Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Le amate Rossembrano avere dei dissapori troppo forti che non sono ancora stati risolti tra di loro; quello che sembrava un rapporto idillico, è ormai un eterno botta e risposta nei salotti tv.Cannavò ha risposto a delle forti accuse dia Domenica live. Scopriamo insieme cosa ha detto sulla sua ex amica. Il Grande Fratello Vip ha lasciato delle profonde crepe tra molte persone; uno dei Articolo completo: dal blog SoloDonna

