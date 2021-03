Gallo e Hawks | che tonfo | così i Nuggets li hanno atterrati

(Di lunedì 29 marzo 2021) Niente da fare per gli, reduci da nove successi nelle ultime 11 gare, che a Denver tengono il passo con i padroni di casa per un solo quarto, il primo, poi piano piano si spengono e si fanno ...

La Gazzetta dello Sport

Niente da fare per gli, reduci da nove successi nelle ultime 11 gare, che a Denver tengono il passo con i padroni di casa per un solo quarto, il primo, poi piano piano si spengono e si fanno travolgere. I Nuggets dopo ...... 32 anni, Atlanta, e il novellino Nico Mannion, 20 anni, Golden State Warriors. Ha vinto Danilo, 124 a 108 ma entrambi hanno fatto bene. 12 punti e un assist per il, 10 punti, 3 rimbalzi, ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Atlanta spazza via Golden State nel primo incontro tra i due azzurri, Bucks fermati da Boston, spettacolo Harden e Jokic ...