Emma Marrone | Amici | 11 anni fa il trionfo | la dedica ai genitori è da urlo

Advertising

brownbranc : RT @perchetendenza: #11annidiEmma: Perché oggi ricorre l'undicesimo anniversario della vittoria di Emma Marrone ad Amici - __flaviadefeo__ : RT @giuliasgolden: se domani su amazon ci rifilano una puntata di quando c’era ancora giulio, emma marrone, i dinosauri e gesù spacco tutto… - tizianossong : RT @perchetendenza: #11annidiEmma: Perché oggi ricorre l'undicesimo anniversario della vittoria di Emma Marrone ad Amici - maybea18 : Pensare che Leo abbia scritto pezzi per Emma Marrone ed è fuori alla seconda del serale fa strano Vabbè comunque se… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale MUSICA ???? Scegli la migliore CANTANTE di tutti i tempi tra:… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Emozioni e ringraziamenti per la cantante salentina: 11 anni fa trionfava nel talent show di Canale ...In un post ad alto contenuto nostalgico e dal forte taglio sentimentalericorda Amici , e non per puro caso. Era il 29 marzo 2010 quando la cantante salentina conquistava il primo posto del talent show di Maria De Filippi dopo una sfida fino all'ultima nota ...La padrona di casa si riferiva sia alla storia che Stefano ha avuto con Emma Marrone quando tutti e due erano allievi del talent sia a quella con Belen quando lei era all’interno del cast del ...Esattamente undici anni fa Emma Marrone coronava un desiderio, anticamera di un sogno ancor più grande: correva la notte tra il 28 e il 29 marzo 2010 quando trionfava nella nona edizione del talent sh ...