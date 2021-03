“È bellissima, basta guardarla!”. Gigi D’Alessio, chi è la nuova (e giovane) fidanzata. Tra loro 24 anni di differenza (Di lunedì 29 marzo 2021) Gigi D’Alessio, la rivelazione arriva solo oggi. Una volta raggiunto il capolinea con Anna Tatangelo, dopo la bellezza di 14 anni anni trascorsi insieme, anche per il cantante napoletano è tempo di voltare pagina. Mora? No biondissima, ma anche molto giovane. Si chiama Denise Esposito e i 24 anni di differenza d’età non sembrano essere un problema. Ebbene si, anche il cuore di Gigi D’Alessio è tornato a battere. La fortunata si chiama Denise Esposito ed è nata il 19 novembre 1992. Se la matematica non è un’opinione, la ragazza ha 28 anni e non poteva che essere una fan del cantante. I due si sarebbero conosciuti a Capri la scorsa estate e hanno già scelto Napoli come nido d’amore. Tempo di voltare pagina come ha già ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021), la rivelazione arriva solo oggi. Una volta raggiunto il capolinea con Anna Tatangelo, dopo la bellezza di 14trascorsi insieme, anche per il cantante napoletano è tempo di voltare pagina. Mora? No biondissima, ma anche molto. Si chiama Denise Esposito e i 24did’età non sembrano essere un problema. Ebbene si, anche il cuore diè tornato a battere. La fortunata si chiama Denise Esposito ed è nata il 19 novembre 1992. Se la matematica non è un’opinione, la ragazza ha 28e non poteva che essere una fan del cantante. I due si sarebbero conosciuti a Capri la scorsa estate e hanno già scelto Napoli come nido d’amore. Tempo di voltare pagina come ha già ...

