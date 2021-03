(Di lunedì 29 marzo 2021) Lunedì sera 29 marzo ala notizia su Canale 5 alle ore 20.35 Valerio Staffelli consegna ild’oro al telecronista di Sky Fabio. Per il triennio 2021-2024 la maggior parte dei match diA non saranno più visibili sulla pay tv satellitare, che li deteneva da 17 anni. Intercettato fuori da casa,ha ritirato il. "Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde", commenta con l’inviato di, "ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile". Il giornalista di Sky si lascia andare anche a una battuta: "I telespettatori vedranno un po’ piùLeotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato". Intanto si è appreso chenon concederà a Sky neanche ...

Advertising

ItaSportPress : Dazn si prende la Serie A e Caressa si prende il Tapiro di Striscia: 'In tv si vedrà più Diletta Leotta...' -… - THE_DOCTOR_89 : @blackbloc1312 @ilio_3 @franvanni @matteopinci @repubblica Non hanno esclusiva gia Mediaset ha pubblicato un comuni… - borrillo62 : RT @Michele_Arnese: MIA RASSEGNUCCIA STAMPA Vaccino Cartabia, Dazn prende a pallonate Sky grazie a Tim, liaison Macron-Draghi pro Eurobond… - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: MIA RASSEGNUCCIA STAMPA Vaccino Cartabia, Dazn prende a pallonate Sky grazie a Tim, liaison Macron-Draghi pro Eurobond… - internewsit : Serie A, diritti TV: dopo DAZN resta il pacchetto 2. Se lo prende Sky? - -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn prende

È stato stipulato tra la Lega Serie A eper quanto riguarda la trasmissione della Serie A per ... presentata l'offerta per Zaccagni, ma luitempo CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...... il ds potrebbe riportarlo a Napoli Diritti tv serie A " Sky, Amazon e Mediaset: domani si assegneranno le 3 partite in co - esclusivaCONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Accoltellato in centro a ...Ufficiali da oggi le nuove offerte con Disney+, Netflix, DAZN e NOW TV. Si parte da solo 6,99 Euro al mese, ma vediamo i dettagli.La giornalista di Dazn Giulia Mizzoni ci racconta il suo rapporto con l'alimentazione, lei che ha un marito pasticcere, e con l'allenamento: "La boxe mi ha cambiata" ...