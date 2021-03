Covid, ma cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta? (Di lunedì 29 marzo 2021) I rigoristi vincono, le chiusure rimangono, la zona gialla la rivedremo a fine aprile. Rimane, a questo punto, da chiedersi che cosa sarà possibile fare per Pasqua e Pasquetta. Poco, ovviamente, visto che saremo tutti di nuovo in zona rossa. Ma capiamo meglio cosa c’è scritto nel decreto n. 30 del 13 marzo e i chiarimenti pubblicati sul sito del governo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 marzo 2021) I rigoristi vincono, le chiusure rimangono, la zona gialla la rivedremo a fine aprile. Rimane, a questo punto, da chiedersi che cosa sarà possibile fare per Pasqua e Pasquetta. Poco, ovviamente, visto che saremo tutti di nuovo in zona rossa. Ma capiamo meglio cosa c’è scritto nel decreto n. 30 del 13 marzo e i chiarimenti pubblicati sul sito del governo.

