Covid: Fornaro, 'sicurezza e ristori camminino insieme' (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – "Giusto mettere al primo posto la salute degli italiani senza ascoltare le sirene dei propagandisti. E' però necessario che sicurezza sanitaria e ristori per le attività chiuse camminino insieme. Urge, dunque, un nuovo scostamento di bilancio per continuare a proteggere cittadini e imprese. Senza un forte intervento dello Stato si rischia una desertificazione commerciale con pesanti ricadute occupazionali negative". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

