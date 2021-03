Covid, Crisanti: “Impossibile eliminarlo, agire su letalità e varianti” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ormai è Impossibile eliminare il virus” della Covid-19, che “si è talmente radicato. Siamo riusciti finora a eliminare con il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi al limite per eliminare la polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni. Quindi non è realistico pensare che questo virus lo eliminiamo”. Lo spiega ad ‘Agorà’ su Rai3 Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. Se non riusciremo a eliminare Sars-CoV-2, però “potremo controllarlo abbattendo la letalità”, precisa il virologo. “L’allarme sociale della pandemia – sottolinea infatti Crisanti – è legato al numero dei morti, quindi se si riesce a diminuire la letalità sicuramente riusciamo a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ormai èeliminare il virus” della-19, che “si è talmente radicato. Siamo riusciti finora a eliminare con il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi al limite per eliminare la polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni. Quindi non è realistico pensare che questo virus lo eliminiamo”. Lo spiega ad ‘Agorà’ su Rai3 Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. Se non riusciremo a eliminare Sars-CoV-2, però “potremo controllarlo abbattendo la”, precisa il virologo. “L’allarme sociale della pandemia – sottolinea infatti– è legato al numero dei morti, quindi se si riesce a diminuire lasicuramente riusciamo a ...

