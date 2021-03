Cindy Vela | Vite al Limite | un dramma | Aiuto per respirare

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 29 marzo 2021)è la protagonista di stasera dial, programma di Real Time che va in onda in prima serata in prima tv assoluta per raccontare la sua storia.alSul canale 31 andrà in onda un’altra puntata di questo show veramente molto emozionante e che ci fa apprezzare ancor di più la vita. Siamo di fronte infatti a storie di atroci sofferenze, di persone che hanno perso la loro libertà e che sono state costrette a cercare un miracolo. Nella clinica di Houston dal Dottor Nowzaradan arrivano solo casi disperati di persone costrette a dove dimagrire per arrivare al tanto agognato bypass gastrico. Come sta oggi? Andiamo a scoprirlo. LEGGI ANCHE >>> La ...