Cartuccia di Super Mario Bros da record all’asta

Mario Bros." è ufficialmente il videogioco più costoso di sempre. Unaoriginale e sigillata del gioco è all'asta per oltre 300mila ...Ben protetta da una custodia antiurto come se fosse un gioiello o un'opera d'arte laè ... Sul primo fronte questa " è la più vecchia copia sigillata diMario Bros. che abbiamo mai avuto ...Una copia di Super Mario Bros è all'asta e ha già raggiunto 360mila dollari: si tratta di una copia introvabile, sigillata da ben 36anni ...“Super Mario Bros.” è ufficialmente il videogioco più costoso di sempre. Una cartuccia originale e sigillata del gioco è all’asta per oltre 300mila dollari.